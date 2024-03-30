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لبنان

بصاروخ "بركان".. "الحزب" يستهدف ثكنة راميم

Lebanon 24
30-03-2024 | 04:10
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أعلن حزب الله في بيان ‏ان عناصره استهدفوا عند الساعة 08:00 من صباح اليوم السبت 30-03-2024 ثكنة راميم ‏بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة.
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حزب الله

صاروخ

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