استهدفتها بـ 6 صواريخ أرض ـ جو.. غارات إسرائيلية على بلدة الطيبة

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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان بلدة الطيبة الجنوبية تعرّضت قرابة العاشرة من صباح اليوم السبت لعدوان جوي اسرائيلي حيث نفذت الطائرات المعادية 3 غارات متتالية مستهدفة احياء البلدة بـ 6 صواريخ جو- ارض أحدث انفجارها دويا هائلا تردد في منطقتي النبطية والخيام وتعالت سحب الدخان في سماء المنطقة.