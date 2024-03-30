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لبنان

استهدفتها بـ 6 صواريخ أرض ـ جو.. غارات إسرائيلية على بلدة الطيبة

Lebanon 24
30-03-2024 | 04:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان بلدة الطيبة الجنوبية تعرّضت قرابة العاشرة من صباح اليوم السبت لعدوان جوي اسرائيلي حيث نفذت الطائرات المعادية 3 غارات متتالية مستهدفة احياء البلدة بـ 6 صواريخ جو- ارض أحدث انفجارها دويا هائلا تردد في منطقتي النبطية والخيام وتعالت سحب الدخان في سماء المنطقة.
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وأفيد بأن لا إصابات في الغارات التي استهدفت بلدة الطيبة.

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