في صيدا.. اشكال يوقع جرحى

وقع إشكال فردي ليل أمس، في منطقة حي الحاج حافظ قبالة روابي القدس في صيدا، تخلله إطلاق نار، ما أدى الى إصابة شخص بطلق ناري في القدم وجروح بليغة في الرّأس، و إصابة آخر بجروح في الرّأس، و حضرت فرق "جهاز الإسعاف و الطّوارئ" في "الجمعيّة الطبيّة الإسلاميّة"، وعملت على إسعاف الإصابتين و نقلهما إلى مركز لبيب الطبي في صيدا.

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