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لبنان

مؤخراً.. ماذا فعل بعض المصارف بشأن الرواتب؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
30-03-2024 | 04:39
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تحدثت المعلومات عن أنّ بعض عناصر مديرية الجمارك لم يتلقّ خلال الأيام الماضية الدفعة الأولى من الزيادات على الرواتب وذلك بسبب إجراءات اتخذتها مصارف معينة يتم "توطين" الرواتب ضمنها.
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مصدر متابع قال إن تلك الأموال صُرفت مع رواتب شهر آذار، وبالتالي فإنها موجودة ولا تأخير أبداً في تسديدها.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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