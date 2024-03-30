مؤخراً.. ماذا فعل بعض المصارف بشأن الرواتب؟

تحدثت المعلومات عن أنّ بعض عناصر مديرية الجمارك لم يتلقّ خلال الأيام الماضية الدفعة الأولى من الزيادات على الرواتب وذلك بسبب إجراءات اتخذتها مصارف معينة يتم "توطين" الرواتب ضمنها.

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