أفادت المعلومات بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً باتجاه آلية لقوات "اليونيفيل" عند أطراف بلدة رميش، صباح اليوم السبت.

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وبحسب المصادر، فإنّ الآلية تابعة لمراقبين دوليين من عداد "اليونيفيل"، وقد أسفرت الحادثة عن سقوط 3 جرحى على الأقل.

وقالت المصادر إن طاقم الآلية يضمّ 3 ضباط الأول أسترالي والثاني تشيلي، فيما الثالث نرويجي، بينما كان مع هؤلاء أيضاً مُترجم لبنانيّ من بلدة عين إبل الجنوبيّة، والجميع أصيبوا بجروح جراء الغارة.

كذلك، ذكرت معلومات "لبنان24" أنّ الضابط الأسترالي أصيب بجروحٍ خطيرة، وجرى نقله إلى إحدى مستشفيات بيروت عبر طوافة عسكرية.