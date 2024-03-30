أمرٌ مثير عن "حزب الله".. إسرائيليون يعترفون به!

انتقد خبير الأمن القومي الإسرائيلي كوبي ماروم تعاطي تل أبيب مع جبهة جنوب لبنان، مشيراً إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية "خسرت منطقة الشمال".



Advertisement وفي حديثٍ له عبر إذاعة "103 FM" وترجمهُ "لبنان24"، قال ماروم: "لقد كنا في حرب استنزاف لمدّة 6 أشهر ولم نصل إلى أي نتيجة. حزب الله لا يدفع ثمناً كافياً لقراره ببدء الحرب ضدّنا.. فكيف يمكن أنه بعد 6 أشهر لم ندمر كل البنية التحتية الخاصة بالحزب في جنوب لبنان؟ كيف أنه بعد كل هذه المدة والبنى التحتية ما زالت موجودة؟". وفي حديثٍ له عبر إذاعة "103 FM" وترجمهُ، قال ماروم: "لقد كنا في حرب استنزاف لمدّة 6 أشهر ولم نصل إلى أي نتيجة. حزب الله لا يدفع ثمناً كافياً لقراره ببدء الحرب ضدّنا.. فكيف يمكن أنه بعد 6 أشهر لم ندمر كل البنية التحتية الخاصة بالحزب في جنوب لبنان؟ كيف أنه بعد كل هذه المدة والبنى التحتية ما زالت موجودة؟".



وأكمل: "هناك حرب استنزاف محدودة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل. حكومة الحرب لم تناقش الوضع هناك على الإطلاق خلال الأسابيع الأخيرة".



واعتبر ماروم أنه لم يعد هناك جُهد مركزي للجيش الإسرائيلي في غزة، واصفاً التهديد عند الحدود لبنان بأنه أكبر بكثير، وقال: "يجب أن نركز الجهود ونزيد النار. بعد 6 أشهر، الأضرار كبيرة جداً أكثر مما كانت عليه في الجنوب. كذلك، فإن الأزمة مع الولايات المتحدة لها عواقبها على الساحة بأكملها وبشكلٍ خاص على الشمال".



ولفت ماروم إلى أنَّ الأميركيين لا يريدون حرباً إقليمية أو حرباً مع لبنان، مشيراً إلى أن واشنطن هي التي تحتاج إلى تجديد مخزون القوات الجوية، وأردف: "لهذا السبب، تمثل هذه الأزمة مشكلة كبيرة بالنسبة لقدرة الجيش الإسرائيلي على الإستعداد لأي حرب".



وأكمل: "يجب على إسرائيل أن تأخذ زمام المبادرة في الشمال، وأن تحدد الأهداف. كذلك، يتوجب علينا خفض مستوى التوتر مع الأميركيين، والدخول في حوار حميم معهم. نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة بشكل كامل".