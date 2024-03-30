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لبنان

"لم نهاجمها".. إسرائيل تنفي إستهداف سيارة "اليونيفيل" في جنوب لبنان

Lebanon 24
30-03-2024 | 05:40
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نفى الجيش الإسرائيليّ مسؤوليته عن إستهداف سيارة تابعة لقوات "اليونيفيل" في منطقة رميش - جنوب لبنان، صباح اليوم السبت.
 
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وفي السياق، قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "خلافاً لما نشر، لم يهاجم الجيش الإسرائيلي مركبة تابعة لليونيفيل في منطقة رميش هذا الصباح". 
 
وكانت طائرة مُسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً باتجاه آلية لقوات "اليونيفيل" عند أطراف بلدة رميش، صباح اليوم السبت.
 
وبحسب المصادر، فإنّ الآلية تابعة لمراقبين دوليين من عداد "اليونيفيل"، وقد أسفرت الحادثة عن سقوط 4 جرحى على الأقل.
 
وقالت المصادر إن طاقم الآلية يضمّ 3 ضباط الأول أسترالي والثاني تشيلي، فيما الثالث نرويجي، بينما كان مع هؤلاء أيضاً مُترجم لبنانيّ، والجميع أصيبوا بجروح جراء الغارة.
 
كذلك، ذكرت معلومات "لبنان24" أنّ الضابط الأسترالي أصيب بجروحٍ خطيرة، وجرى نقله إلى إحدى مستشفيات بيروت عبر طوافة عسكرية.
 

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