سبت النور في دير مار أنطونيوس - النبطية

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احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي في النبطية بسبت النور، وترأس رئيس دير مار انطونيوس في النبطية الأب جوزف سمعان قداسا في كنيسة الدير.بعد الإنجيل قال في عظته: "سمي سبت النور لأن نور القيامة فاض فيه من قبر المسيح. ويدعى أيضا سبت الغفران، بحيث تتمّ رتبة المصالحة والتوبة الجماعية، استعدادًا للعيد الكبير، عيد مصالحة المسيح لنا نحن البشر".وأشار إلى أن "الغفران والاستغفار هما عمل روحي يأتي من الله لأنّه وحده يغفر، فهو قمّة الحبّ، والحبّ هو من الله، والحب هو الله ذاته، وأبرز ميزاته خلق من جديد وعودة الى الحياة وانفتاح على الذات وقبول النعمة والتحرر وتحرير الآخر". وشدد على أن "الفصح هو زمن الانطلاقة الجديدة والمصالحة وزمن تنقية القلب، لنعيش بسلام، وبقدر ما ننفتح على الرحمة بقدر ما نفهم من هو الله، فالله يسامحنا دائمًا ومجانًا طالما نرجع إليه تائبين".وختم: "نرجو الله أن يحلّ السلام على وطننا الحبيب خاصة في هذه الظروف الصعبة ويعطينا الغفران والمسامحة لبعضنا البعض لنعيش سوية اخوة".