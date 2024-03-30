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لبنان

طائرات من دون طيّار في أجواء جزين

Lebanon 24
30-03-2024 | 06:31
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن طائرات من دون طيّار، تُحلّق فوق منطقة جزين.
 
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