Advertisement

لبنان

طقس عيد الفصح... هكذا سيكون غداً

Lebanon 24
30-03-2024 | 06:36
A-
A+
Doc-P-1181071-638473991965825803.jpg
Doc-P-1181071-638473991965825803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى المرتفعات مع انخفاض بنسبة الرطوبة وبقاء طبقات من الغبار في الاجواء.
Advertisement
 
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة يرافقها طبقات من الغبارخلال الايام المقبلة . ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22، في طرابلس بين 11 و20، وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم السبت:
 
غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال . تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع طبقات من الغبار واحتمال تساقط رذاذ خفيف فترة بعد الظهر في المناطق الداخلية.
 
الأحد:
 
قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى المرتفعات مع انخفاض بنسبة الرطوبة وبقاء طبقات من الغبار في الاجواء.
الإثنين:
 
قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، التي تبقى مرتفعة نسبيا، مع رطوبة منخفضة و طبقات من الغبار في الأجواء كما تنشط الرياح أحيانا.
 
الثلاثاء:
 
قليل الغيوم ودون تعديل بدرجات الحرارة، مع رطوبة منخفضة وطبقات من الغبار في الأجواء كما تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 1 الى 3 درجات، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية شرقية، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط إجمالا بسبب الغبار.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين   % 50 و % 90 درجة.

- حال البحر: متوسط إلى منخفض ارتفاع الموج (دون المتر).

- حرارة سطح الماء: 18°م.

- الضغط الجوي:  764 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,28    ساعة غروب الشمس: 17,57
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:40 | 2024-03-30
08:26 | 2024-03-30
08:05 | 2024-03-30
07:59 | 2024-03-30
07:42 | 2024-03-30
07:36 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24