تفاصيل كاملة عن حادثة إستهداف "اليونيفيل" في الجنوب.. إليكم ما جرى

حصل "لبنان24" على معلومات جديدة تتعلق بحادثة إستهداف إسرائيل لسيارة قوات "اليونيفيل" في بلدة رميش - جنوب لبنان، صباح اليوم السبت.



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تقول المصادر إنّ الدورية المُستهدفة من قبل المُسيرة الإسرائيلية كانت مُؤلفة من سيارتي "جيب" تحملان كل الإشارات التي تؤكد أنهما تابعتين لقوات "اليونيفيل".



وتلفت المعلومات إلى أن آليتي "اليونيفيل" كانتا تقلان 3 ضباط: الأول أسترالي والثاني تشيلي، فيما الثالث نرويجي، بينما كان مع هؤلاء أيضاً مُترجم لبنانيّ من بلدة عين إبل الجنوبيّة.



وأوضحت المصادر أنّ الإستهداف الإسرائيليّ تمَّ بعد ترجل الضباط على الأرض يرافقهم مُترجم لبنانيّ لمعاينة الحدود وتحديداً في محيط بلدة رميش، مشيرة إلى أن المراقبين التابعين لليونيفيل شعروا بأنّ مُسيرة إسرائيلية تلاحقهم، الأمر الذي دفعهم للتفرق قبل أن يتمّ استهدافهم بصاروخ.



وأسفرت الحادثة عن إصابة 4 أشخاص، وقد جرى نقلهم بواسطة طوافة عسكرية إلى مستشفى الروم في بيروت.



كذلك، تقول المصادر أيضاً إنّ الضابطة الأسترالية المُصابة في حالة مستقرة علماً أن إصابتها قوية جداً.



بيانٌ من "اليونيفيل"



من جهتها، أصدرت قوات "اليونيفيل" بياناً كشفت فيه ملابسات حادثة استهداف مراقبين دوليين في بلدة رميش - جنوب لبنان، اليوم السبت.



وقال الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، إن "3 مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجم لبناني أصيبوا بجروح صباح هذا اليوم أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق، عندما وقع انفجار بالقرب من موقعهم".



وأشار تيننتي إلى أنه تم إجلاء الطاقم المستهدف لتلقي العلاج الطبي، مشيراً الى أن "مراقبي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة يدعمون اليونيفيل في تنفيذ ولايتها".



كذلك، لفت تيننتي إلى أن "اليونيفيل تحقق في أصل الانفجار"، وأضاف: "يجب توفير السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة، وتقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة بموجب القانون الإنساني الدولي مسؤولية ضمان الحماية لغير المقاتلين، بما في ذلك قوات حفظ السلام والصحافيين والعاملين في المجال الطبي والمدنيين. ونكرر دعوتنا لجميع الأطراف إلى وقف التبادل العنيف الحالي لإطلاق النار قبل أن يتعرض المزيد من الناس للأذى دون داع".





إسرائيل تنفي