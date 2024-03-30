بيانٌ من "اليونيفيل" بعد حادثة رميش.. ماذا فيه؟

أصدرت قوات "اليونيفيل" بياناً كشفت فيه ملابسات حادثة استهداف مراقبين دوليين في بلدة رميش - جنوب لبنان، اليوم السبت.

وقال الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، إن "3 مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجم لبناني أصيبوا بجروح صباح هذا اليوم أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق، عندما وقع انفجار بالقرب من موقعهم".

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وأشار تيننتي إلى أنه تم إجلاء الطاقم المستهدف لتلقي العلاج الطبي، مشيراً الى أن "مراقبي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة يدعمون اليونيفيل في تنفيذ ولايتها".



كذلك، لفت تيننتي إلى أن "اليونيفيل تحقق في أصل الانفجار"، وأضاف: "يجب توفير السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة، وتقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة بموجب القانون الإنساني الدولي مسؤولية ضمان الحماية لغير المقاتلين، بما في ذلك قوات حفظ السلام والصحافيين والعاملين في المجال الطبي والمدنيين. ونكرر دعوتنا لجميع الأطراف إلى وقف التبادل العنيف الحالي لإطلاق النار قبل أن يتعرض المزيد من الناس للأذى دون داع".