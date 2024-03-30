الحجيري في ذكرى يوم الأرض: سوف نقاتلهم حتى النصر أو الشهادة

Advertisement

أكد النائب ملحم الحجيري في ذكرى يوم الأرض، ان "نضالات الشعب الفلسطيني الذي يروي بدمائه الطاهرة أرض فلسطين الحبيبة، ستزهر انتصارا للقضية وتحريرا لأرضنا السليبة مهما بلغت بربرية الإحتلال ومجازره وغطرسته وحرب إبادته".ورأى الحجيري في تصريح، ان "ذكرى يوم الأرض تكتسب هذا العام أهمية قصوى حيث طوفان الأقصى والصمود الأسطوري الملحمي للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية على غزة، اذ يتمسك شعب الجبارين، ومعه أحرار الأمة والعالم، بحقه المقدس في استرجاع أرضه وطرد المحتلين وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس، رغم خيانة أنظمة وملوك وحكام الردة والعمالة".وأضاف: "عاشت فلسطين حرة عربية. والمجد لشهداء غزة وكل فلسطين ولبنان والأمة، والنصر للمقاومة في فلسطين ولبنان وكل الساحات التي تقاوم ببسالة العدو الصهيوني وتنتفض وتقاتل راعية الإرهاب العالمي أميركا والغرب المستعمر".وختم النائب الحجيري: "سوف نقاتلهم حتى النصر أو الشهادة".