توقيف شخص في منطقة الحازمية.. كان يحمل مبلغاً كبيراً من الأموال شاهدوا الصورة

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 28 / 3 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) في منطقة الحازمية لارتكابه جرائم: ترؤس عصابة نصب واحتيال، محاولة القتل والخطف والسلب بقوة السلاح، إطلاق النار، تعاطي المخدرات، التجول من دون أوراق ثبوتية. كما ضبطت في حوزته كمية كبيرة من العملات النقدية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.