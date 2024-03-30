Advertisement

لبنان

توقيف شخص في منطقة الحازمية.. كان يحمل مبلغاً كبيراً من الأموال شاهدوا الصورة

Lebanon 24
30-03-2024 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1181083-638474010608104654.jpg
Doc-P-1181083-638474010608104654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 28 / 3 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) في منطقة الحازمية لارتكابه جرائم: ترؤس عصابة نصب واحتيال، محاولة القتل والخطف والسلب بقوة السلاح، إطلاق النار، تعاطي المخدرات، التجول من دون أوراق ثبوتية. كما ضبطت في حوزته كمية كبيرة من العملات النقدية.
Advertisement
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:18 | 2024-03-30
11:01 | 2024-03-30
10:59 | 2024-03-30
10:39 | 2024-03-30
10:20 | 2024-03-30
10:00 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24