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لبنان
المجلس العام الماروني زار بكركي والسفارة البابوية للمعايدة
Lebanon 24
30-03-2024
|
07:30
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توجه وفد من الهيئة العامة للمجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى إلى بكركي ثم إلى السفارة البابوية، لتقديم التهاني بالعيد إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والسفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا.
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وتقدم المجلس العام الماروني بالمعايدة القلبية للمسيحيين خاصةً واللبنانيين عامة بعيد الفصح المجيد، آملين مع قيامة سيدنا يسوع المسيح من الموت، أن "ينهض وطنُنا الحبيب من جلجلته وآلامه الطويلة، ويخرج من هذه الأجواء السوداء التي تحاصر اللبنانيين، فنعيش فيه قيامةً حقيقيةً ووعيًا لقضايانا ومصلحتنا الوطنية. المسيح قام حقًا قام".
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