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لبنان

ميقاتي يتصل بلازارو متضامناً: الإعتداء على "اليونيفيل" خطير

Lebanon 24
30-03-2024 | 07:36
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً بالقائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو معبّراً عن تضامنه مع القوات الدولية بعد الاستهداف الذي أصاب آلية  لليونيفيل ما أدّى الى سقوط عدد من الجرحى.
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 وعبّر رئيس الحكومة عن إدانته لهذا الحادث الخطير، وقد تبلغ من الجنرال لازارو أن "اليونيفيل" تجري تحقيقاتها في الحادث لكشف ملابساته.
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