ميقاتي يتصل بلازارو متضامناً: الإعتداء على "اليونيفيل" خطير

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً بالقائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو معبّراً عن تضامنه مع القوات الدولية بعد الاستهداف الذي أصاب آلية لليونيفيل ما أدّى الى سقوط عدد من الجرحى.

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