أعلن "حزب الله"، ظهر اليوم السبت، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد هدفين إسرائيليين عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

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وذكر الحزب أنّ العملية الأولى تمّت عند الساعة 12.20 ظهراً، وقد طالت قاعدة خربة ماعر بالأسلحة الصاروخيّة.

أما العملية الثانية، فقد حصلت عند الساعة 12:45 ظهراً، مستهدفة تحركاً ‏لجنود العدو داخل موقع الراهب ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.





وعند الساعة 8.00 صباحاً، نفذ الحزب عملية أخرى استهدفت ثكنة راميم العسكرية.