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لبنان

بـ"الصواريخ".. "حزب الله" يقصف موقعين للجيش الإسرائيلي عند الحدود

Lebanon 24
30-03-2024 | 07:30
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أعلن "حزب الله"، ظهر اليوم السبت، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد هدفين إسرائيليين عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
 
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وذكر الحزب أنّ العملية الأولى تمّت عند الساعة 12.20 ظهراً، وقد طالت قاعدة خربة ماعر بالأسلحة الصاروخيّة.
 
أما العملية الثانية، فقد حصلت عند الساعة 12:45 ظهراً، مستهدفة تحركاً ‏لجنود العدو داخل موقع الراهب ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.

وعند الساعة 8.00 صباحاً، نفذ الحزب عملية أخرى استهدفت ثكنة راميم العسكرية.
 
ولفت الحزب إلى أنه استخدم خلال القصف صاروخاً من نوع "بركان"، وقد أصاب القاعدة بشكل مباشر.
 
 
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