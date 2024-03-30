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لبنان
عدوان إسرائيليّ على الناقورة... وهذا ما حصل بعد قصف البلدة
Lebanon 24
30-03-2024
|
07:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار مرتين على بلدة الناقورة.
وأشارت إلى أنّ الغارتين تسبّبتا بانقطاع التيار الكهربائيّ عن البلدة.
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الناقورة
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