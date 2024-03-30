كلمة لنصرالله في هذا الموعد

يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله في فعالية إحياء ‎يوم القدس العالمي عند الساعة الرابعة من عصر الجمعة 5-4-2024، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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