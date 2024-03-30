Advertisement

لبنان

كلمة لنصرالله في هذا الموعد

Lebanon 24
30-03-2024 | 08:40
A-
A+
Doc-P-1181117-638474065565858364.jpg
Doc-P-1181117-638474065565858364.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله في فعالية إحياء ‎يوم القدس العالمي عند الساعة الرابعة من عصر الجمعة 5-4-2024، في الضاحية الجنوبية لبيروت.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله خلال مراسم إحياء الليلة الأولى من ليالي القدر في مجمع السيدة زينب بالضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
30/03/2024 17:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة لنصرالله في هذا التاريخ... ماذا سيتناول فيها؟
lebanon 24
30/03/2024 17:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"كلمة سر" كشفها نصرالله.. هل ستبدأ الحرب؟
lebanon 24
30/03/2024 17:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: جبهات الإسناد في لبنان واليمن ولبنان سيكون لها كلمتها أيضاً في شهر رمضان
lebanon 24
30/03/2024 17:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24

نصرالله

كلمة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:18 | 2024-03-30
11:01 | 2024-03-30
10:59 | 2024-03-30
10:39 | 2024-03-30
10:20 | 2024-03-30
10:00 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24