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لبنان

البعريني: أعياد هذا العام محمّلة بالغصّة

Lebanon 24
30-03-2024 | 09:12
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كتب عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني عبر منصّة "اكس": "أعياد هذا العام محمّلة بالغصّة. البهجة في عيدَي الفصح والفطر منقوصة الحضور. فالأسى الذي يُحاصر لبنان والمنطقة بفعل تمادي الإجرام الإسرائيليّ، يكبّل فرحتنا ويدفعنا للاعتذار عن الزّيارات والاستقبالات والمعايدات. على أمل أن يستفيق العالم من كبوته ويضع حدًا للظّلم والبطش. وحتى ذلك الحين، كل الأفراح مؤجّلة".
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