رئيس دير مار شربل في الجية يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفصح

أعلن رئيس دير مارشربل في الجية الأب شربل القزي، في بيان، انه نظرا للأوضاع والظروف الراهنة التي تعيشها البلاد والمنطقة، يعتذر والآباء عن عدم تقبل التهاني بعيد الفصح المجيد، سائلا الله "ان يعيده على لبنان واللبنانيين، بأتم الصحة والعافية وراحة البال، وبظروف افضل وسلام وطمأنينة".

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