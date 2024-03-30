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لبنان

"الخارجية" أدانت استهداف دورية تابعة لهيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة

Lebanon 24
30-03-2024 | 09:28
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
 
 
تدين وزارة الخارجية والمغتربين استهداف دورية تابعة لهيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة، مما ادى الى سقوط ٤ جرحى حالة بعضهم حرجة.
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كما تؤكد الوزارة بأن هذا الاعتداء المخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، لا سيما لجهة إستهداف حماة السلام من موظفي الامم المتحدة، يأتي بعد مسلسل استهداف الصحفيين، والمسعفين، والاطفال، والنساء، والمدنيين.
وقد أجرى وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بوحبيب إتصالا" هاتفيا" بقائد قوات حفظ السلام في جنوب لبنان الجنرال ارلندو لازارو اعرب فيه عن إستنكاره وادانته للحادث، داعيا" الدول الحريصة على السلام والامن الاقليميين الى ضمان سلامة وامان موظفي الامم المتحدة، وحماية المدنيين،  والتدخل سريعا"  للتطبيق الكامل لقرار مجلس الامن ١٧٠١.
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