قصف إسرائيليّ يطال موقعاً للجيش... هل من إصابات؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة، استهدفت "الساتر" في موقعٍ للجيش في منطقة الحدب في عيتا الشعب.

وأوضحت أنّ لا إصابات جراء الغارة.