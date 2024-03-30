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لبنان

قصف إسرائيليّ يطال موقعاً للجيش... هل من إصابات؟

Lebanon 24
30-03-2024 | 09:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة، استهدفت "الساتر" في موقعٍ للجيش في منطقة الحدب في عيتا الشعب.
 
 
وأوضحت أنّ لا إصابات جراء الغارة.
 
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