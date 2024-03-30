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لبنان

إشكال وإطلاق نار بسبب خلافات ماديّة

Lebanon 24
30-03-2024 | 10:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في منطقة جبل محسن بين ح.ت وع.د، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء.
 

وعُلِمَ أنّ الإشكال سببه خلافات مادية بين ح.ت وع.د.
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إشكال

جبل محسن

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