إشكال وإطلاق نار بسبب خلافات ماديّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في منطقة جبل محسن بين ح.ت وع.د، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء.



وعُلِمَ أنّ الإشكال سببه خلافات مادية بين ح.ت وع.د.