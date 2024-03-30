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لبنان
المطران العمار يعتذر عن عدم استقبال المهنئين بالفصح تضامناً مع غزة والجنوب
Lebanon 24
30-03-2024
|
11:01
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إعتذر راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار عن عدم إستقبال المهنئين بعيد الفصح تضامناً مع اهالي غزة وجنوب لبنان، وأمل في بيان "أن يعود هذا العيد بالخير والأمان والسلام على لبنان وفلسطين وأن نشهد قريباً قيامة لوطن الأرز".
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