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لبنان
تذكير.. لا تنسوا تقديم الساعة منتصف هذه الليلة
Lebanon 24
30-03-2024
|
13:15
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تُذكر رئاسة مجلس الوزراء ببدء التوقيت الصيفي إبتداءً من منتصف هذه الليلة، بحيث ستُقدّم الساعة ساعة واحدة.
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