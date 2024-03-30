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لبنان

تذكير.. لا تنسوا تقديم الساعة منتصف هذه الليلة

Lebanon 24
30-03-2024 | 13:15
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تُذكر رئاسة مجلس الوزراء ببدء التوقيت الصيفي إبتداءً من منتصف هذه الليلة، بحيث ستُقدّم الساعة ساعة واحدة.
 
 
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