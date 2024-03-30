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لبنان
خريس: سنكون بالمرصاد لكل الاعتداءات الإسرائيلية على أرضنا
Lebanon 24
30-03-2024
|
13:20
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أحيت حركة "أمل"ـ إقليم جبل عامل، حفلاً تكريمياً حاشداً للشهداء علي أحمد مهدي، حسين أحمد جهير وعصام هاشم جهير، في نادي الإمام الصادق في مدنية صور.
كلمة حركة "أمل" ألقاها النائب علي خريس، محيياً الشهداء "الذين لم يتركوا أرضهم وكانوا ثابتين فيها ومؤمنين بقضيتهم، وصمدوا رغم التهديدات الإسرائيلية المتكررة على البلدات الحدودية والجنوبية"، وقال: "هؤلاء استشهدوا في شهر المغفرة والتقوى وشهر العودة الى الله، وهم الذين تعلموا من مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر أن اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام، وتعلموا معنى العطاء والتضحية والجهاد، وهل هناك جهاد أكبر من أن تسقط في أرضك رغم التهديدات الإسرائيلية المتكررة؟".
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وأردف: "هذا هو قدرنا أن نصمد وندافع عن أرضنا في وجه العدو الغاشم الذي لا يريد لوطننا إلا الضعف والتراجع والهوان والإستسلام، وقد نسوا أننا تعلمنا من مدرسة الإمام الحسين التي أعطتنا القوة والمناعة والصبر وتعلمنا من مدرسة الإمام الصدر أن نبقى في أرضنا ولا نتركها مهما كانت التضحيات كبيرة. نحن قدّمنا الكثير من الشهداء من أجل تحرير الأرض، واستطعنا بفضل صمودنا ومقاومتنا وتضحياتنا أن نطرد العـدو من أرضنا من دون العودة أو الإستعانة بأحد من الأمم المتحدة أو الدول الكبرى. نحن لا يمكن أن ننكسر أو نتراجع وسنكون بالمرصاد لكل الإعتداءات الإسرائيلية على أرضنا، ولو فكّر يوماً باحتلال أرضنا سنواجهه حتماً".
أضاف: "نقول لكل الشعب اللبناني وكل شركائنا أن اسرائيل عدو لكل لبنان وليس فقط لفئة أو منطقة أو مكان محدد، وندعو الجميع الى التوحّد لأن قوة لبنان في وحدته واسرائيل هي العـدو الأول لنا جميعاً وهذا العـدو لا يريد لنا إلا التفرقة والبُعد عن بعضنا البعض، وإذا أردنا أن نواجهه علينا أن نتلاقى ونشعر بخطورة التهديدات على أرضنا وشعبنا، وهذا هو صوت المقاومة والشهداء وصوت الإمام الصدر".
وختم: "ان ما يجري اليوم في فلسطـين المحتلة وتحديداً في غزة من مجازر يرتكبها العـدو الإسرائيلي بحق الإنسانية جمعاء، هو برسم المجتمع الدولي الغائب كلياً عن هذه المجازر".
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