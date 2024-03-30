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لبنان

ترقبوا.. هذا ما ستشهده بيروت بعد يومين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-03-2024 | 13:41
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علِم "لبنان24" أنّ حشداً كبيراً من متطوعي الدفاع المدني سينفذ تحركاً إحتجاجياً ومطلبياً في ساحة رياض الصلح - وسط بيروت، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الـ10 صباحاً، وذلك تزامناً مع الجلسة النيابية  المخصصة للبت بحقوق الموظفين المثبتين في المديرية العامة للدفاع المدني.
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ووفقاً للمعلومات، فإنّ الأجواء إيجابية جداً، وهناك توجه لإنهاء ثغرات أساسية عالقة في الملف خصوصاً تلك المرتبطة بالمستحقات المتراكمة للموظفين المثبتين منذ أكثر من 6 أشهر.
 
ولفتت المصادر إلى أن هناك تعويلاً كبيراً على دور رئيس مجلس النواب نبيه بري على صعيد الملف، وقالت: "نأمل أن يكون نهار الثلاثاء بمثابة يوم فرح لنا".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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