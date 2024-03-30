ترقبوا.. هذا ما ستشهده بيروت بعد يومين

علِم "لبنان24" أنّ حشداً كبيراً من متطوعي الدفاع المدني سينفذ تحركاً إحتجاجياً ومطلبياً في ساحة رياض الصلح - وسط بيروت، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الـ10 صباحاً، وذلك تزامناً مع الجلسة النيابية المخصصة للبت بحقوق الموظفين المثبتين في المديرية العامة للدفاع المدني.

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ووفقاً للمعلومات، فإنّ الأجواء إيجابية جداً، وهناك توجه لإنهاء ثغرات أساسية عالقة في الملف خصوصاً تلك المرتبطة بالمستحقات المتراكمة للموظفين المثبتين منذ أكثر من 6 أشهر.