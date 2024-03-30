خطوة رائعة.. هكذا يُحارب اللبنانيون "هدر الطعام"!

بثّت قناة الـ"LBCI"، اليوم السبت، تقريراً جديداً تحدثت فيه عن المبادرات التي يشهدها المجتمع اللبناني للحدّ من هدر الطعام سواء في المنازل أو ضمن المطاعم.

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ويسلط التقرير الضوء على مخلتف الخطوات التي يتخذها المواطنون لضمان استثمار الطعام المتبقي في المنازل والمطاعم أو حتى لدى المطابخ المعنية بالمناسبات، وذلك من خلال توزيعه على المحتاجين عبر جمعيات عديدة.



كذلك، يبين التقرير أنه داخل سلسلة متاجر عديدة، هناك مبادرة تقوم على جمع كل الخضروات التي باتت غير صالحة للعرض في نهاية كل نهار وتسليمها إلى جهات معنية تقوم بتوزيع ما حصلت عليه على الفقراء.