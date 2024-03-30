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لبنان

دولار الرواتب بـ100 ألف ليرة؟ إقرأوا هذا الخبر

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
30-03-2024 | 14:58
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انتشرت مؤخراً أنباء تفيدُ بأنّ رواتب العسكريين والموظفين عن شهر آذار الجاري، قد تمّ تحويلها إلى المصارف على سعر صرف دولار 100 ألف ليرة لبنانية.
مصادر معنية في وزارة المالية نفت لـ"لبنان24" هذا الأمر، وقالت إن كل الرواتب بما فيها "فروقات الزيادات"، سيتمّ صرفها على أساس سعر 89500 ليرة لبنانية.
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وذكرت المصادر أن كافة الرواتب ستدفع للموظفين اعتباراً من الأسبوع المقبل.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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