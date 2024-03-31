Advertisement

لبنان

"متعاقدو اللبنانية" ناشدوا المعنيين التكفل بنفقات علاج أحد المربين

Lebanon 24
31-03-2024 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1181375-638474776388189688.jpg
Doc-P-1181375-638474776388189688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقّت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بأسف شديد نبأ الحادث الأليم الذي حصل للدكتور المتعاقد قاسم حسن رمال. 

وفي هذا السياق، اتصلت اللجنة بوالد الزميل مطمئنة الى حالته الصحية، متمنية له الشفاء العاجل، وتوجهت بنداء الى وزير التربية عباس الحلبي ووزير الصحة فراس الأبيض ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، بالتكفّل بنفقات العلاج كافة للدكتور رمال، علماً ان الاساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية محرومون من التغطية الصحية ومن ابسط مقومات الاستمرار والامان الوظيفي.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:32 | 2024-03-31
16:55 | 2024-03-31
16:50 | 2024-03-31
14:24 | 2024-03-31
14:10 | 2024-03-31
14:06 | 2024-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24