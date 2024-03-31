اعتبرَ تقريرٌ جديد نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن "حزب الله لن يستطيع وقف حرب الإستنزاف التي يشنها ضد إسرائيل حتى لو توقفت الحرب في قطاع غزة".

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وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن "حزب الله سيقوم بتصعيد الوضع بإعتدال في حال بادرت إسرائيل إلى الأمر نفسه، كما أنه في الوقت نفسه سيذهب نحو حرب واسطة النطاق في حال اتخذت إسرائيل تلك الخطوة".

يشير التقرير إلى أن إسرائيل و "حزب الله" يتجنبان حرباً شاملة، معتبراً أن الحزب يتجنب الدخول في المواجهة الكبرى وذلك استناداً إلى "النصيحة الإيرانية"، الأمر الذي يُعتبر ميزة إستراتيجية بدأت إسرائيل بالاستفادة منها مؤخراً، ويضيف: "صحيح أن الطرفين ما زالا متمسكين بإطار التفاهمات المتبادلة التي تحد من الصراع، لكن إسرائيل هي التي تخفف من حدة التصعيد، وحزب الله هو الذي يكتفي برد الفعل. إن الهجمات الأخيرة على منشآت حزب الله العسكرية في البقاع وبعلبك، على بعد أكثر من 100 كيلومتر من الحدود، هي تعبير عن التصعيد الإسرائيلي. حرب الاستنزاف صعبة جداً على إسرائيل، لكنها الآن مفروضة علينا، ولذلك ليس أمامنا خيار سوى أن نحاول استغلالها لصالحنا قدر الإمكان، وهذا ممكن".

وتابع: "على الرغم من التك لفة الباهظة للإصابات والدمار على الحدود وإجلاء السكان، فإن إسرائيل تتمتع بتفوق عسكري واضح على حزب الله. وحتى بدون غزو بري، فإن القوات الجوية والمدرعات والمدفعية لديها القدرة على دفع مقاتلي حزب الله شمالاً وتدمير كل مواقعهم أو معظمها حتى نهر الليطاني وما وراءه، وهكذا يجب أن تنتهي حرب الاستنزاف".

وأكمل: "يجب أن يتم التوصل بالفعل إلى اتفاق بإشراف دولي من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ولبنان، والأساس في هذا الإتفاق هو ضمان إنسحاب حزب الله إلى مسافة متفق عليها، على أن ينتشر الجيش اللبناني مع اليونيفيل على طول الحدود".

وفي هذا الإطار، سأل التقرير: "هل باستطاعة حزب الله الموافقة على ذلك؟ ما يتبين هو أن هذا الأمر وارد، ويمكن لإيران أيضاً أن تتحمل ذلك".

وقال: "في العام 2006، وافق الحزب والإيرانيون على الانسحاب لأنهم كانوا يخشون استمرار الصراع. هذه المرة أيضاً وبعد بعض أشهر من تنفيذ الإتفاق، سيكون أمل الحزب في أن يتمكن مقاتلو "قوة الرضوان" من التسلل تدريجياً إلى القرى في الجنوب وإعادة إنشاء بنيتهم التحتية العسكرية. عملياً، من وجهة نظر الحزب، فإن إسرائيل لن تجرؤ على المخاطرة بالحرب لمجرد وجود عدد قليل من الرجال المسلحين والمواقع".

أضاف: "هنا، تأتي خطوة إسرائيلية أخرى يجب تنفيذها الآن، وأساسها إنه يجب التوصل إلى اتفاق مع القوى الغربية مفاده إنه لإسرائيل الحق الكامل في مهاجمة أي هدف لحزب الله ينتهك التفاهمات في أي وقت، وبالتالي التأكيد على إبقاء المنطقة المتفق عليها "نظيفة" من أي تواجد لحزب الله".

وأكمل: "لكي يعود سكان الجليل إلى منازلهم، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تعلن عن التزامين، أولاً، تعزيز دائم وكبير جداً لقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود، وثانياً، التدمير الفوري لأي موقع لحزب الله وأي مقاتل يتم العثور عليه في المنطقة المتفق عليها في جنوب لبنان".