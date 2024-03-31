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لبنان

المطران معوض يحتفل بقداس الفصح في كنيسة مار مارون - كسارة

Lebanon 24
31-03-2024 | 03:31
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إحتفل راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض بقداس الفصح المجيد في كنيسة مار مارون (كسارة)- زحلة عاونه كاهن الرعية الأب شربل نبهان، ومن ثم أقيم الزياح في الكاتدرائية.

وألقى معوض عظة تحدث في خلالها عن قيامة المسيح  وظهوره لتلاميذه الذين أصبحوا بدورهم شهوداً على ذلك، كما شدد على "القيامة وهي رجاء المؤمنين وعطية من المسيح لكل من يسعى لفعل ارادته".
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