بعد قليل.. هذا ما سيفعله الجيش في مرجعيون

يتحضّر فريقٌ من فوج الهندسة في الجيش لتفجير صاروخٍ غير مُنفجر في سهل مرجعيون - جنوب لبنان، وذلك عند الساعة الـ11.00 صباح اليوم الأحد.



Advertisement ووفقاً لرسالة جرى توزيعها عبر تطبيق "واتسآب"، فقد جرى الطلب من الأهالي أخذ العلم بالأمر. ووفقاً لرسالة جرى توزيعها عبر تطبيق "واتسآب"، فقد جرى الطلب من الأهالي أخذ العلم بالأمر.