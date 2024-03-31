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لبنان

بعد قليل.. هذا ما سيفعله الجيش في مرجعيون

Lebanon 24
31-03-2024 | 03:37
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يتحضّر فريقٌ من فوج الهندسة في الجيش لتفجير صاروخٍ غير مُنفجر في سهل مرجعيون - جنوب لبنان، وذلك عند الساعة الـ11.00 صباح اليوم الأحد.

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ووفقاً لرسالة جرى توزيعها عبر تطبيق "واتسآب"، فقد جرى الطلب من الأهالي أخذ العلم بالأمر.
 
 
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