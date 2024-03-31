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لبنان

الراعي مترئسًا قداس عيد الفصح: ثقافتنا ان نكون صنّاع سلام لا حرب ودعاة تفاوض

Lebanon 24
31-03-2024 | 04:02
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ترأس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد الفصح في بكركي وأكدّ في عظته أن "قيامة الرب دعوة الى انتزاع الخوف من نفوسنا وزراعة السلام"، مشيرًا غلى أن ما يحتاجه لبنان اليوم يتلخص بسلامٍ سياسيّ واقتصاديّ.
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وشدّد الراعي على أن "ثقافتنا ان نكون صنّاع سلام لا حرب ودعاة تفاوض لا خلافات"، قائلاً:" بأيّ حق يجتاح حكام الدول بيوتاً فيهدمونها ويقتلون أهلها ويشرّدون سكانها؟ كيف يمكن القبول بهذا القتل والهدم المبرمج في حرب غزة؟".

وتساءل الراعي خلال عظته: "كيف يمكن القبول بما يصنعه حكام الدول وكيف علينا نحن ان نقبل استدراجنا الى حرب تطال الجنوب وممكن ان تطال اماكن اخرى؟"

وأضاف الراعي: "نلتمس من المسيح ان يخاطب قلوب الفقراء والمرضى المحرومين من العيد بسبب اصابتهم من ويلات الحروب والجوع يتآكلهم وحده يسوع قادر ان يرسل اليهم رسل خير".

وأكد أن "نحن على اليقين بأن الرب يسوع أكسبنا بقيامته الحق بالرجاء، الرجاء بالله وليس بالبشر".
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