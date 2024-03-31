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لبنان

عمليتان جديدتان لـ"حزب الله"... هذا ما تمّ استهدافه

Lebanon 24
31-03-2024 | 06:40
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أعلن "حزب الله"، اليوم، في بيانين منفصلين، استهداف ثكنة راميم وموقع المالكية. 


وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدفنا عند الساعة (12:15) من ظهر يوم الأحد 31-03-2024 ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية".
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وأشار الى انه حقق إصابةً مباشرة.  ‏
 
 
وفي بيان ثان، قال إنه "استهدف عند الساعة من (1:18) من ظهر يوم الأحد 31-03-2024 ‏موقع المالكية بصواريخ "بركان" وحقق إصابة مباشرة".
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