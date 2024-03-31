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لبنان

في الخيام.. الطيران الاسرائيلي يستهدف منزلاً فهل من اصابات؟

Lebanon 24
31-03-2024 | 05:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الاسرائيلي شنّ غارتين على بلدة الخيام مستهدفاً منازل لآل عواضة.


والمعلومات الأولية تشير الى إصابة شخصين بجروح وتم نقلهما الى مستشفى مرجعيون لتلقي العلاج.
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