في الخيام.. الطيران الاسرائيلي يستهدف منزلاً فهل من اصابات؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الاسرائيلي شنّ غارتين على بلدة الخيام مستهدفاً منازل لآل عواضة.





والمعلومات الأولية تشير الى إصابة شخصين بجروح وتم نقلهما الى مستشفى مرجعيون لتلقي العلاج.

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