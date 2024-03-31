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لبنان

منذ الأمس.. هذا ما تشهده شوارع طرابلس

Lebanon 24
31-03-2024 | 06:14
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باشرت الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس منذ الأمس، فانطلقت الدوريات الأمنية لوحدة الدرك الإقليمي في الشمال وأقيمت الحواجز المتنقلة والتمركزات الظرفية في شوارع طرابلس لاسيما داخل الاسواق التجارية.
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كذلك سيّرت وحدة القوى السيّارة دوريات وأقامت حواجز بالقوة اللازمة لقمع جرائم إطلاق النار وتوقيف المتورطين وتسليمهم الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني، فيما عملت قيادة منطقة الشمال الاقليمية ومفرزة الاستقصاء في وحدة الدرك الاقليمي، الشرطة القضائية، شعبة المعلومات ومفرزة الاستقصاء المركزية في جهاز أمن السفارات على تكثيف الجهد الاستعلامي وجمع المعلومات حول مطلقي النار والعمل على توقيفهم.
 
ويجري التعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني والمديرية العامة لأمن الدولة.
 
وأشار بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الى ان الوزير يتابع سير تنفيذ الخطة مع القيادات الأمنية والضباط والقطعات المولجة التنفيذ على الأرض.
 
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