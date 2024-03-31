مفتي كسروان- الفتوح جبيل هنأ بالفصح

هنأ المفتي العلامة الشيخ عبد الأمير شمس الدين ودارة الإفتاء الجعفري لمحافظة كسروان- الفتوح وجبيل اللبنانيين عموما والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصا، بعيد الفصح، راجيا الله أن "ينعموا بالخير واليمن والبركات وأن يزول عن حدنا الجنوبي هذا الوحش العنصري الطاغي اللقيط لتعود المقدسات في فلسطين الغالية السليبة لأهلها الصرحاء".

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