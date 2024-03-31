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لبنان

مفتي كسروان- الفتوح جبيل هنأ بالفصح

Lebanon 24
31-03-2024 | 06:38
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هنأ المفتي العلامة الشيخ عبد الأمير شمس الدين ودارة الإفتاء الجعفري لمحافظة كسروان- الفتوح وجبيل اللبنانيين عموما والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصا، بعيد الفصح، راجيا الله أن "ينعموا بالخير واليمن والبركات وأن يزول عن حدنا الجنوبي هذا الوحش العنصري الطاغي اللقيط لتعود المقدسات في فلسطين الغالية السليبة لأهلها الصرحاء".
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