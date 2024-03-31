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لبنان

سلام هنأ بالفصح: كي ينعم لبنان بالسلام والازدهار

Lebanon 24
31-03-2024 | 06:55
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 كتب وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على منصة "أكس": "أتمنى للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي فصحا مجيدا، وأن ينعم الله على لبنان بالسلام والازدهار".
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