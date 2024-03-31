في عيد الفصح.. البابا فرنسيس يصلي للبنان وهذا ما قاله

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دعا البابا فرنسيس من جديد اليوم الأحد إلى إطلاق الرهائن الإسرائيليين ووقف فوري لإطلاق النار في غزة.ووجه الحبر الأعظم رسالة بمناسبة عيد الفصح في الفاتيكان، قال فيها: "أدعو مرة أخرى إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأحث مجددًا على الإفراج السريع عن الرهائن الذين اختطفوا في 7 تشرين الأول، فضلًا عن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".ولم يغب لبنان عن المناسبة، اذ قال البابا فرنسيس في عظته أيضاً: "يتجّه نظري إلى لبنان الذي تأثّر بتعطيل المؤسسات والأزمة الاقتصادية والتي تفاقمت أخيراً جراء الأحداث على حدوده الجنوبية".