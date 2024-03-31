خلوة على هامش قداس الفصح بين الراعي وعدد من الوزراء

على هامش قداس الفصح في بكركي، التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وزراء العدل هنري خوري والاتصالات جوني القرم والسياحة وليد نصار والإعلام زياد المكاري، في خلوة قصيرة تخللتها معايدة وعرض سريع للأوضاع العامة.

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