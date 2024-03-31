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لبنان

خلوة على هامش قداس الفصح بين الراعي وعدد من الوزراء

Lebanon 24
31-03-2024 | 07:23
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 على هامش قداس الفصح في بكركي، التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وزراء العدل هنري خوري والاتصالات جوني القرم والسياحة وليد نصار والإعلام زياد المكاري، في خلوة قصيرة تخللتها معايدة وعرض سريع للأوضاع العامة.
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