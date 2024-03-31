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لبنان

الجيش الاسرئيلي يعلن إصابة أحد عناصره على الحدود مع لبنان

Lebanon 24
31-03-2024 | 07:47
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اشار الجيش الإسرائيلي في بيان، الى أنه "رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت والمالكية في الجليل الأعلى".


وأعلن "إصابة جندي اسرائيلي جراء قصف مصدره جنوب لبنان"، وقال: "قمنا بالرد وقصف بنية عسكرية لحزب الله".
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وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان اليوم، استهداف موقع الماليكة بصواريخ "بركان" وتحقيق اصابة مباشرة.

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