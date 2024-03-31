الجيش الاسرئيلي يعلن إصابة أحد عناصره على الحدود مع لبنان

اشار الجيش الإسرائيلي في بيان، الى أنه "رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت والمالكية في الجليل الأعلى".





وأعلن "إصابة جندي اسرائيلي جراء قصف مصدره جنوب لبنان"، وقال: "قمنا بالرد وقصف بنية عسكرية لحزب الله".

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وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان اليوم، استهداف موقع الماليكة بصواريخ "بركان" وتحقيق اصابة مباشرة.