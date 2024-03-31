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شنّ "حزب الله" هجوماً جويّاً بمسيرات انقضاضية ‏‏على مربض مدفعية برختا المستحدث وانتشاراً لجنود العدو في محيطه.وأعلن "الحزب" في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شنّ عند الساعة (13:45) من يوم الأحد 31-03-2024 هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية ‏‏على مربض مدفعية برختا المستحدث وانتشاراً لجنود العدو في محيطه في مزارع شبعا المحتلة"، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة. ‏