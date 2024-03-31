Advertisement

لبنان

هجوم جوي جديد لـ"حزب الله"... هذا ما قصفه اليوم

Lebanon 24
31-03-2024 | 08:24
A-
A+
Doc-P-1181445-638474958769096862.jpg
Doc-P-1181445-638474958769096862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنّ "حزب الله" هجوماً جويّاً بمسيرات انقضاضية ‏‏على مربض مدفعية برختا المستحدث وانتشاراً لجنود العدو في محيطه.

وأعلن "الحزب" في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شنّ عند الساعة (13:45) من يوم الأحد 31-03-2024 هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية ‏‏على مربض مدفعية برختا المستحدث وانتشاراً لجنود العدو في محيطه في مزارع شبعا المحتلة"، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.  ‏
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:32 | 2024-03-31
16:55 | 2024-03-31
16:50 | 2024-03-31
14:24 | 2024-03-31
14:10 | 2024-03-31
14:06 | 2024-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24