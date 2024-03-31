21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المطران عون: كلنا إيمان أن تتدحرج الاحجار عن لبنان
Lebanon 24
31-03-2024
|
09:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، قداس القيامة في كاتدرائية مار بطرس في جبيل، عاونه فيه خادم الرعية الخوري جوزف زيادة ومعاونه الخوري باتريسيو بو عكر والشماس ايلي مراد، وخدمته جوقة الرعية، في حضور حشد من المؤمنين.
Advertisement
بعد الانجيل المقدس، ألقى المطران عون عظة تحدث فيها عن معنى القيامة، مشيرا الى ان "الكنيسة تعبر عن فرحها لقيامة الرب سيدنا يسوع المسيح من بين الاموات "، مضيفا "حدث القيامة سبب فرحا لانه انتصار للحياة على الموت والحب على العداوة والسلام، والرسل رأوا في المسيح المخلص وخاب ظنهم عندما شاهدوا ان الحب والخير انتصر انتصارا صارخا على الشر".
وقال: "يسوع يعطينا دائما السلام ويدعونا الى عدم الخوف، لانه انتصر على اكبر عدو للانسان الذي هو الموت، واليوم نعلن القيامة بفرح، ولكي يكون هذا الفرح كاملا، على المؤمنين ان يختبروا حقيقة القيامة بالابتعاد عن الخطيئة وعيش المحبة والحب في حياتهم".
أضاف: "نعيش اليوم ظرفا فيه الكثير من الصعوبات والمغريات والتحديات، ولكن الرب معنا وقادر ان يعطينا القوة، لكي نحب ونغفر ونحمل الصليب لمواجهة الصعوبات، لنختبر أننا مع المسيح نستطيع أن نغلب العالم الذي يوهمنا بسعادة زائفة، لذلك نطلب من الرب ان يعطينا ثمار قيامته في حياتنا وان يعطينا لكي نختبر قوة الحب التي تنبع منه، ويعطينا كمسيحيين اذا كنا حقيقة نريد ان نكون شهودا للمسيح ان نعرف ان الشهادة للمسيح القائم تتجسد في كل مرة نرى فيها المسيحي يحب ويغفر وساعي سلام في مجتمعه بدل ان يواجه الاساءة بالاساءة".
وختم آملا ان "يحمل هذا العيد السلام والطمأنينة لنا جميعا، وان يكون مباركا على وطننا لبنان المتألم والذي ما زال على طريق الجلجلة ينتظر من سيدحرج الحجر عن قبره، ولكن كلنا ايمان كما تدحرج الحجر عن باب القبر ان كل الاحجار ستتدحرج عن هذا الوطن بإيمان والتزام كل واحد منا بنهوض وطننا من ازماته ، ونعمل العجائب عندما نعمل من مجتمعنا مجامع حب وسلام وغفران".
وبعد القداس، تقبل عون وزيادة التهاني من المشاركين بالذبيحة الالهية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه "آخر "نصيحة إيرانية" لـ"حزب الله".. "أمر حاسم" يلوحُ في الأفق
Lebanon 24
هذه "آخر "نصيحة إيرانية" لـ"حزب الله".. "أمر حاسم" يلوحُ في الأفق
12:00 | 2024-03-31
31/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن صاروخ لـ"حزب الله".. إقرأوا ما قيل عنه!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن صاروخ لـ"حزب الله".. إقرأوا ما قيل عنه!
05:05 | 2024-03-31
31/03/2024 05:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قرر الانفصال عنها بعد عامين من علاقتهما.. من هو "حب حياة" زينة مكي؟
Lebanon 24
قرر الانفصال عنها بعد عامين من علاقتهما.. من هو "حب حياة" زينة مكي؟
08:15 | 2024-03-31
31/03/2024 08:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضدّ "حزب الله".. المعطيات مهمة!
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضدّ "حزب الله".. المعطيات مهمة!
03:00 | 2024-03-31
31/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سرقة من نوع آخر" في الضاحية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"سرقة من نوع آخر" في الضاحية.. شاهدوا الفيديو
00:17 | 2024-03-31
31/03/2024 12:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:32 | 2024-03-31
إعتذار
16:55 | 2024-03-31
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:50 | 2024-03-31
مساء اليوم.. هذا ما فعلته المقاومة بقوة إسرائيلية بموقع المطلة
14:24 | 2024-03-31
ياسين يؤكد الاستمرار بمكافحة الصيد العشوائي للطيور المهاجرة
14:10 | 2024-03-31
الرقم كبير.. اليكم الحصيلة الأولية لخسائر حرب الجنوب
14:06 | 2024-03-31
هل ينسحب فرنجية من السباق الرئاسي؟
فيديو
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
01/04/2024 02:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
01/04/2024 02:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
02:48 | 2024-03-25
01/04/2024 02:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24