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لبنان

إنجاز طبي في مستشفى تبنين الحكومي.. هذا ما حصل مع هذه المريضة

Lebanon 24
31-03-2024 | 10:00
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 أعلن المدير الطبي في مستشفى تبنين الحكومي الدكتور سليمان زهوي عن انجاز طبي نوعي ومهم، تمثل بإجراء عملية زراعة بطارية للقلب لمريضة تعاني من ضعف في كهرباء القلب. وقد تم إجراء العملية بواسطة جراح اختصاصي في جراحة القلب ذي كفاءة عالية، وتكللت بالنجاح بمساعدة الطاقم الطبي والتمريضي الموجود في المستشفى.
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وأوضح الدكتور زهوي أنه "بعدما تم افتتاح قسم تمييل القلب سنة 2021، قمنا بتقديم الخدمات الطبية في هذا القسم بمساعدة أطباء ذي كفاءة عالية، وقد استطاع إنقاذ العديد من المرضى الذين تعرضوا لذبحات قلبية حادة، وبعد اجراء التمييل لهم قمنا بزراعة راسورات، واليوم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الجنوب واهلنا، قمنا بعملية زراعة بطارية للقلب".

وختم زهوي: "نعد أهلنا أننا سنبقى الى جانبهم لتخفيف الآلام وبلسمة الجراح".

من جهته، اشاد مدير مستشفى تبنين الحكومي الدكتور محمد حمادة بالإنجاز الطبي الجديد والمهم في المستشفى، مؤكدا "الاستمرار بالعمل على التطوير والابداع وتقديم المزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لابناء المنطقة الجنوبية، ايمانا منا بضرورة صمودهم بأرضهم وتقديم أفضل أنواع الدعم والخدمات لهم".

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