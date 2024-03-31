اليونيفيل: لا تزال هناك فرصة للوصول إلى حلول بشأن جنوب لبنان

أشار المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي الى ان "التطورات جنوب لبنان مقلقة جداً والتصعيد قد يؤدي لصراع أكبر بكثير".

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وقال: "لاحظنا في الفترة الماضية أن القصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أكثر عنفاً ودموية"، مشيرا الى ان "لا مجال لحل عسكري بين لبنان وإسرائيل يتسبب في صراع أكبر لا يرغب فيه أحد".ولفت الى أن "ما زال هناك متسع للتفاوض وما زالت هناك فرصة للوصول إلى حلول بشأن جنوب لبنان".