بغارة كونين.. إسرائيل تزعم استهداف قيادي بوحدة الصواريخ بـ "الحزب" وهذا اسمه

زعم جيش العدو الإسرائيلي أن "غارة كونين، قتلت إسماعيل الزين العنصر البارز بوحدة الصواريخ بحزب الله".

وقال الجيش في بيان له: "استهدفنا إسماعيل الزين القيادي في وحدة الصواريخ المضادة للدروع بقوة الرضوان التابعة لحزب الله".

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وأضاف البيان: "طائرات سلاح الجو أغارت على سيارة في منطقة قرية كونين كان يستقلها إسماعيل علي الزين، وهو ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية".



وتابع البيان: "يُعتبر إسماعيل علي الزين أحد قادة قوة الرضوان، وعبارة عن خبير رئيسي في مجال الصواريخ المضادة للدروع ومسؤول عن العشرات العديدة من العمليات التخريبية بصواريخ مضادة للدروع التي تم توجيهها لاستهداف قوات جيش الدفاع والجبهة الداخلية الإسرائيلية".

ولاحقاً، نعى حزب الله الشهيد المجاهد إسماعيل علي الزين "راغب" مواليد عام 1980 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.