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لبنان

عملية جديدة.. هذا ما استهدفه حزب الله عصر اليوم

Lebanon 24
31-03-2024 | 11:31
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أن عناصره استهدفوا عند الساعة‎ ‎‏‏‎05:00‎‏ من عصر اليوم تجمعاً ‏لجنود الإسرائيليين في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.  ‏
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