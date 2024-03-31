عملية جديدة.. هذا ما استهدفه حزب الله عصر اليوم

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أن عناصره استهدفوا عند الساعة‎ ‎‏‏‎05:00‎‏ من عصر اليوم تجمعاً ‏لجنود الإسرائيليين في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

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