بعد غارة كونين.. هذا ما فعله العدو الإسرائيلي في الجنوب!

لا يزال العدو الإسرائيلي يستهدف قرى الجنوب الحدودية لفلسطين المحتلة، فبعد الغارة التي استهدفت سيارة في بلدة كونين اليوم الأحد، وأدت إلى استشهاد المجاهد في حزب الله إسماعيل علي الزين، أغار الطيران الحربي الاسـرائيلي على دفعتين مستهدفاً منزلين في بلدة بليدا، كذلك استهدف العدو الإسرائيلي مبنى في ميس الجبل ما أدى إلى إصابة مواطن، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بالصواريخ استهدفت "حرج" بلدة مركبا، كذلك استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في بلدة كفركلا، من جهة تل النحاس يعود لآل الطويل مما تسبب بتدميره، وعلى الفور توجهت سيارات الاسعاف الى المكان، ولم يسجل فيه اصابات، وفق مندوبة "لبنان24"، لكن الغارة التي استهدفت المنزل نجم عنها تصدع مخفر درك "برج الملوك"، وأدّت إلى تحطم الزجاج وخلع الابواب، واقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

هذا وتعرضت قرابة السادسة من عصر اليوم الأحد، الأحياء السكنية في بلدة كفركلا لسقوط عدد من قذائف الهاون، مصدره مواقع العدو في مستوطنة المطلة المقابلة، وفق مندوبة "لبنان24".

وايضاً تتعرّض الاطراف الغربية لبلدة الوزاني منذ الرابعة الا ثلثا من عصر اليوم، لقصف مدفعي معاد متقطع، مصدره مواقع العدو في بلدة الغجر المحتلة المقابلة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.